Вылетела через стекло и 2 часа лежала в снегу. В Петербурге спасают девочку, которая пострадала в ДТП на М-11

Вертолет санавиации в ночь на 28 февраля доставил в Педиатрический университет девочку 15 лет. Подростка транспортировали из Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области. Пять дней назад школьница попала в жуткое ДТП на трассе М-11. В аварии погибла ее мама, также пострадал брат. В тот же день на место выезжала бригада реаниматологов вуза, так как перевозить пострадавшую было опасно.

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета Поделиться Поделиться





За пять дней ребенка удалось стабилизировать для транспортировки, однако, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. В момент ДТП она не была пристегнута и от удара вылетела через лобовое стекло и два часа лежала в снегу. Мама, сидевшая за рулем, погибла, младший брат также получил тяжелые травмы.



Местные жители вызвали скорую, девочку доставили в ЦРБ, где врачи попытались сделать операцию, но вмешательство было прекращено из-за состояния ребенка. Тогда в Вышний Волочек поехали врачи из Педиатрического университета. У пациентки диагностировали отек легких, контузионные изменения, субарохноидальное кровоизлияние, отек мозга, многочисленные переломы. Ректор вуза поручил стабилизировать ребенка перед транспортировкой, что и было сделано. Сегодня в 22.25 пациентку доставили с аэродрома в отделение реанимации. Девочка находится на ИВЛ, введена в искусственную кому. Ночью ей сделают КТ, а нейрохируг, хирурги и травматологи примут решение о дальнейшей тактике лечения.

В пресс-службе вуза добавили, что брат девочки пока находится в Вышнем Волочке. У него множественные переломы ног, состояние тяжелое, но для жизни не опасное. Его тоже планируют перевести в Педиатрический университет.