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    Япония заморозит активы 48 российских физлиц и 94 организаций

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    Правительство Японии ужесточило санкции в отношении России в связи с украинским конфликтом. Расширенные санкционные списки опубликованы на сайте японского МИД 28 февраля, в них включены 94 организации и 48 физических лиц, сообщает «Интерфакс».

    Активы 73 организаций будут заморожены. Среди них ОАО «Радиоавионика», НПО «Квант», судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр «Звездочка». В отношении 21 организации вводятся экспортные ограничения: Росстандарт, холдинг «Росэлектроника», Федеральный центр двойных технологий «Союз», Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, компания «Миландр» и др. Санкции введены в отношении «Росбанка» и группы «Вагнер».

    В число людей, чьи активы будут заморожены (в случае обнаружения), вошли замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, представители администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР.

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