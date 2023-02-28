Япония заморозит активы 48 российских физлиц и 94 организаций

Правительство Японии ужесточило санкции в отношении России в связи с украинским конфликтом. Расширенные санкционные списки опубликованы на сайте японского МИД 28 февраля, в них включены 94 организации и 48 физических лиц, сообщает «Интерфакс».



Активы 73 организаций будут заморожены. Среди них ОАО «Радиоавионика», НПО «Квант», судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр «Звездочка». В отношении 21 организации вводятся экспортные ограничения: Росстандарт, холдинг «Росэлектроника», Федеральный центр двойных технологий «Союз», Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, компания «Миландр» и др. Санкции введены в отношении «Росбанка» и группы «Вагнер».

