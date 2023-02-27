СМИ: Volkswagen пытается предотвратить экспорт своих машин в Россию через Китай

Немецкий концерн Volkswagen принимает меры против возможного серого экспорта своих автомобилей в Россию из Китая. Об этом со ссылкой на представителя марки пишет немецкая газета Handelsblatt.



Произведенные в Китае автомобили Volkswagen не должны экспортироваться в Россию, сообщил изданию представитель компании, однако этот запрет возможно обойти за счет экспорта на сером рынке. По словам источника Handelsblatt в корпоративных кругах, у России и Китая тесные экономические связи, в том числе на автомобильном рынке, и существуют «налаженные торговые пути», особенно для подержанных машин, которые теперь используются и для поставки новых автомобилей, передают «Ведомости».