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    СМИ: Volkswagen пытается предотвратить экспорт своих машин в Россию через Китай

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    Немецкий концерн Volkswagen принимает меры против возможного серого экспорта своих автомобилей в Россию из Китая. Об этом со ссылкой на представителя марки пишет немецкая газета Handelsblatt.

    Произведенные в Китае автомобили Volkswagen не должны экспортироваться в Россию, сообщил изданию представитель компании, однако этот запрет возможно обойти за счет экспорта на сером рынке. По словам источника Handelsblatt в корпоративных кругах, у России и Китая тесные экономические связи, в том числе на автомобильном рынке, и существуют «налаженные торговые пути», особенно для подержанных машин, которые теперь используются и для поставки новых автомобилей, передают «Ведомости».

    Китайский офис Volkswagen действует «сравнительно автономно» от немецкого, и ограниченное влияние головного офиса облегчает такой экспорт, отмечает издание. Способствует ему и география. По словам представителей офиса марки в Пекине, компания ведет черный список дилеров, которые могут участвовать в серых схемах, и им машины поставляться не будут. В VW Group отметили, что хоть серый экспорт исключать нельзя, доказательств большого масштаба таких поставок нет.

    Volkswagen прекратил поставки своих автомобилей в Россию еще в феврале 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине. С весны на простой ушел завод марки в Калуге. Информация о возможной продаже площадки появилась в июле, но покупатель пока не определен. В начале февраля «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники сообщал, что покупкой завода заинтересовалась АФК «Система», владеющая МТС и Ozon.

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    VolkswagenКитайЭкспорт автомобилей
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