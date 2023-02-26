Каток, бассейн и пляж. Гендиректор «Зенита» Илюхина рассказала, что планируется построить у «Газпром Арены»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина в интервью сайту «Матч ТВ» рассказала о планах развития общественного пространства «Флагшток» рядом со стадионом «Газпром Арена». По ее словам, уже существующий каток планируется увеличить до 22,5 тысячи квадратных метров, что сделает его самым большим катком в мире.

Также она сообщила, что будет сделан круглосуточный открытый бассейн с подогреваемой водой как для взрослых, так и для детей.

В летнее время там будут открыты пляж, прогулочный терренкур, роликовые и велодорожки, которые соединят «Газпром Арену» и Лахта Центр.