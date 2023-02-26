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    Каток, бассейн и пляж. Гендиректор «Зенита» Илюхина рассказала, что планируется построить у «Газпром Арены»

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    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина в интервью сайту «Матч ТВ» рассказала о планах развития общественного пространства «Флагшток» рядом со стадионом «Газпром Арена». По ее словам, уже существующий каток планируется увеличить до 22,5 тысячи квадратных метров, что сделает его самым большим катком в мире.

    Также она сообщила, что будет сделан круглосуточный открытый бассейн с подогреваемой водой как для взрослых, так и для детей.

    В летнее время там будут открыты пляж, прогулочный терренкур, роликовые и велодорожки, которые соединят «Газпром Арену» и Лахта Центр.

    «Хотим, чтобы это пространство стало новой визитной карточкой города. В общем, у нас большие планы на развитие территории рядом со стадионом», — отметила Илюхина.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть самый большой в мире каток.

    Действующий каток расположен у самого высокого в Европе флагштока на Крестовском острове. Он открылся в конце ноября 2022 года. Одновременно на подготовленном льду возле Финского залива могут находиться до 300 человек. Подробнее о катке — в материале «Фонтанки».

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