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    С ветерком вдоль Финского залива. Показываем, как будет выглядеть самый большой каток в мире

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    3 комментария

    Создатели самого большого петербургского катка с видом на море показали «Фонтанке», как планируют увеличить его до рекордного размаха. Там появится видовая ледовая дорожка.

    Фото: предоставлено компанией «Зенит-Арена»
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    Дорожка длиной 670 м пройдет вдоль набережной и соединит действующую часть катка с будущей, которая будет занимать 11 тыс. кв м. Таким образом, общая площадь пространства увеличится в 8 раз, до 22,5 тыс. кв. м. Это будет самый большой ледовый каток в мире, как анонсировали на этой неделе в «Газпроме».

    Каток расположен у самого высокого в Европе флагштока на Крестовском острове. Он открылся в конце ноября 2022 года. Одновременно на подготовленном льду возле Финского залива могут находиться до 300 человек. Подробнее о катке — в материале «Фонтанки».

    Фото: предоставлено компанией «Зенит-Арена»

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    ProstoZloy11 Фев 2023 в 18:46
    Может, сначала решить вопрос с тем, чтобы городские улицы не превращались в каток?
    +2−0
    Kent_5e4ce2889839511 Фев 2023 в 18:46
    "Вы когда-нибудь слышали о докторе Фрейде, мистер Исмей? Его идеи об одержимости мужчин размерами могут особенно вас занять" (c) Роза, "Титаник"
    +0−0
    Отец Родной11 Фев 2023 в 18:45
    Самый большой в мире каток на зоне. Или заборы и вертухаев с набережной уберут?
    +1−0
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