С ветерком вдоль Финского залива. Показываем, как будет выглядеть самый большой каток в мире

Создатели самого большого петербургского катка с видом на море показали «Фонтанке», как планируют увеличить его до рекордного размаха. Там появится видовая ледовая дорожка.
Дорожка длиной 670 м пройдет вдоль набережной и соединит действующую часть катка с будущей, которая будет занимать 11 тыс. кв м. Таким образом, общая площадь пространства увеличится в 8 раз, до 22,5 тыс. кв. м. Это будет самый большой ледовый каток в мире, как анонсировали на этой неделе в «Газпроме».
Каток расположен у самого высокого в Европе флагштока на Крестовском острове. Он открылся в конце ноября 2022 года. Одновременно на подготовленном льду возле Финского залива могут находиться до 300 человек. Подробнее о катке — в материале «Фонтанки».