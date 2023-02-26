Сожгли и сплясали. Как провожали Масленицу в Петербурге

В Петербурге в воскресенье, 26 февраля, провожали Масленицу. Проводы сопровождались традиционным по такому случаю сжиганием её чучела.

Огненные мероприятия проходили в ЦПКиО на Елагином острове, около Петропавловской крепости и в других городских локациях. На некоторых из них за актами сожжения наблюдали корреспонденты «Фонтанки».

Праздничные мероприятия собрали сотни людей. Само сожжение Масленицы сопровождалось народными гуляньями, песнями, плясками, конными соревнованиями и, естественно, поглощением блинов.

О том, как и что сжигали на Масленицу в других городах, смотрите и читайте на «Фонтанке».

Почему на Масленицу сжигают чучело, едят блины и при чем тут покойники, можно узнать здесь.