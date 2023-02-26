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    Сожгли и сплясали. Как провожали Масленицу в Петербурге

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в воскресенье, 26 февраля, провожали Масленицу. Проводы сопровождались традиционным по такому случаю сжиганием её чучела.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Огненные мероприятия проходили в ЦПКиО на Елагином острове, около Петропавловской крепости и в других городских локациях. На некоторых из них за актами сожжения наблюдали корреспонденты «Фонтанки».

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    Праздничные мероприятия собрали сотни людей. Само сожжение Масленицы сопровождалось народными гуляньями, песнями, плясками, конными соревнованиями и, естественно, поглощением блинов.

    О том, как и что сжигали на Масленицу в других городах, смотрите и читайте на «Фонтанке».

    Почему на Масленицу сжигают чучело, едят блины и при чем тут покойники, можно узнать здесь.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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