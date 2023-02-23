Почему на Масленицу сжигают чучело, едят блины и при чем тут покойники. История праздничных обычаев

Традиция праздновать Масленицу пришла к нам еще с языческих времен Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Масленичная неделя в самом разгаре. В эти дни принято печь блины и участвовать в праздничных гуляньях, радуясь концу зимы и приближению весны. Но задумывались ли вы, где берут корни эти обычаи? Откуда пошла традиция сжигать чучело, водить хороводы и почему готовить принято именно блины, а не любую другую выпечку?



Вы, наверное, догадываетесь, что у Масленицы древняя история, но вряд ли предполагаете, насколько она на самом деле мистическая и даже мрачная. Рассказываем о языческих корнях праздника и о том, как менялись традиции вплоть до наших дней.

Праздник плодородия и поминовения усопших Большинство специалистов сходятся во мнении, что изначально Масленица отмечалась примерно 22 марта — в день весеннего равноденствия. В марте начинался и новый год по славянскому календарю. По другой версии, праздник приходился на 24 февраля, когда чествовали «скотьего бога» Велеса.

Своими корнями празднование Масленицы уходит в глубокую древность. Так, известный фольклорист Владимир Пропп, изучая архаичные обряды праздника, выдвинул теорию о происхождении Масленицы. Пропп считал, что она возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл с другими праздниками: Семиком, Троицей, Иваном Купалой и «похоронами Костромы».

Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





Мрачная история древних традиций Масленица — это целый комплекс обрядов. Среди них есть как относительно молодые: например, взятие снежного городка датируют началом XVIII века, так и древнейшие — выпекание блинов, посещение могил и другие. Исследователи считают, что в старину люди верили, что мертвые, находясь в земле, могут влиять на плодородие почвы. Блины были поминальным блюдом, их носили на могилы или оставляли на окне («Первый блин покойникам»), чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве. В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — ходили «прощаться» на кладбище.

Ритуальное сожжение («похороны») чучела Масленицы также должно было обеспечить хороший урожай. Поэтому кукол часто делали из злаков. В старину божество, которое изображало чучело, называли Мареной. В одних регионах куклу закапывали в землю, в других — разрывали на части и разбрасывали по полю. Иногда Марену или Масленицу изображал человек, а его «похороны» были чисто символическими. Христианский взгляд на обычаи С принятием христианства Масленицу привязали к церковному календарю и стали отмечать в последнюю неделю перед Великим постом, поэтому дата празднества перестала быть фиксированной, и у него появилось новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным постом, прогнать зиму и ускорить наступление весны.

Чучело Марены, которое ранее воплощало силу плодородия, стало ассоциироваться с зимним холодом и мраком. Блины, раньше предназначавшиеся в жертву усопшим, также обрели после принятия христианства менее мрачное назначение: круглые и золотые, они стали символизировать весеннее солнце. Но при этом даже в XIX веке крестьяне помнили о связи Масленицы и будущего урожая. Кулачные бои устраивали, чтобы сила участников переходила к пшенице. В танцах и хороводах должны были участвовать только высокие парни, чтобы «лен был высокий». На Масленицу также чествовали молодоженов, веря, что их детородная сила передастся земле.