Тень Заремы, бананы для бразильцев и разгром. Как прошел кубковый матч «Волга» — «Зенит»

Еще до игры вокруг первого для петербуржцев матча года с «Волгой» неожиданно возникла почти скандальная ситуация. Домашний стадион ульяновской команды «Труд» не использовался с осени. Точнее — с 12 ноября. В начале февраля оттуда вывезли 1 000 тонн снега, однако это не спасло: состояние газона оставляет желать лучшего. В «Зените» усомнились, что «Волге» удастся привести поле в приемлемое состояние к дате игры — 25 февраля. К тому же до конца февраля в Ульяновске оттепели не ждали.



К обсуждению подключилась даже супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна и уроженка Ульяновска Зарема Салихова.

«Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», — написала она.

«Зенит» действительно предлагал перенести игру в Петербург, на стадион «Смена». В этом случае «Волге» оплатили бы все расходы, но местные власти настояли на проведении игры в Ульяновске.

В итоге РФС за несколько дней до матча признала поле годным для игры. В день матча термометр показывал минус 6. Снег с поля убирали в режиме нон-стоп с самого утра.



Но надо признать, для таких условий газон действительно удалось подвести к матчу в неплохом состоянии, и он даже выдержал все 90 минут игры.

Несмотря на минусовую температуру и повышенные цены на билеты (с обычных 200 рублей до 1 000), на матче был аншлаг. Стадион «Труд», вмещающий 8 тысяч человек, был забит под завязку. «Зенит» поддержали 800 фанатов: на матчи Кубка России Fan ID пока не распространяется. На своей трибуне фанаты помимо обычных плакатов в поддержку команды вывесили баннер в память о погибших под Угледаром Андрее Рахове (Арни) и Андрее Ковалишине (Кличко).

Главный тренер «Зенита» выпустил в стартовом составе Михаила Кержакова, Дугласа Сантоса (капитан команды), Нуралы Алипа, Дмитрия Чистякова, Вячеслава Караваева, Вендела, Далера Кузяева, Александра Ерохина, Андрея Мостового, Зелимхана Бакаева, Матео Кассьерру.



Впрочем, выбора у него было не так и много — Родригао, ставший теперь россиянином Малком и Барриос после драки со спартаковцами в клубе надолго дисквалифицированы, Ловрен уехал во Францию, еще одному новому россиянину, Клаудиньо, на таком газоне играть отсоветовали врачи. Игра началась с момента у «Зенита»: Караваев подключился по правому флангу и навесил на дальний угол вратарской. Мостовой ударил по мячу в упор, но полузащитник «Волги» Чингиз Магомадов принял удар на себя.

Вскоре хозяева поля ответили. Денис Рахманов ворвался в штрафную, обошел Дугласа и прострелил на дальнюю штангу, но партнёры не успели к мячу.



К середине тайма петербуржцы полностью завладели инициативой, но моментов почти не было. На 32-й минуте «Зенит» наконец вышел вперед. Вендел получил пас в штрафной, развернулся и мягко навесил во вратарскую — Бакаев набежал и головой добил мяч в сетку.

На перерыв команды ушли со счетом 1:0. «Волга» ожидаемо оборонялась и ничего опасного в атаке не создала.

Во второй половине встречи характер игры остался прежним. «Волга» пару раз на контратаках сумела добиться штрафных ударов, но особых проблем ульяновские футболисты петербуржцам не смогли создать.

Второй гол «Зенита» на 72-й минуте забил головой Кассьерра после подачи Дугласа с углового.

Третий гол в ворота «Волги» уже на второй добавленной минуте забил вышедший на замену Иван Сергеев.