«Пожарные и русские воины». Как хоронили Арни Огнеборца и его друга

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге похоронили двух пожарных, спортсменов и выходцев из фанатского движения — Андрея Рахова, рэпера, блогера, известного как Арни Огнеборец, и его друга Андрея Ковалишина. Их провожали с сиренами, а перед тем, как опустить гробы в землю, православный священник предрёк «русской земле ещё много войн».



В Петербурге похоронили Андрея Рахова — он же Арни Огнеборец. На фронт он уехал добровольцем ещё в мае. Не за деньги, а за идею, говорят его друзья.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жене сказал, что отвезёт гуманитарную помощь, а потом, может быть, останется. Друзей сразу поставил перед фактом: «Поеду, и всё». «Он умер за Россию при всей неоднозначной ситуации. Ему многое не нравилось, но правители меняются, названия страны меняются, а мы тут живём и за это отвечаем. Он хотел, чтобы люди задумались и начали жить ради блага своего народа. Личным примером хотел показать, что такое патриотизм. Он всю жизнь вёл людей вперёд своим личным примером», — вспоминает друг Огнеборца Николай Дедик.



Вместе они больше 10 лет назад открыли клуб «Сечь» и стали тренировать друзей — футбольных фанатов. «В начале 2010-х фанатское комьюнити было самой пассионарной группой людей. И для этих людей мы сделали клуб, занимались популяризацией спорта и здорового образа жизни. Тогда вид спорта ММА был на полулегальном положении, тренировки и соревнования в подвалах. Сейчас всё иначе. Турниры проходят вполне официально (один из последних мы посвятили Андрею). А некоторые ребята, которые у нас тренируются, стали чемпионами мира». По словам Николая, с возрастом категоричность вчерашних правых сошла на нет, но остался патриотизм — несколько участников клуба последовали примеру Огнеборца и уехали в зону боевых действий.



Одним из тех, кто тренировался у Огнеборца, был петербургский журналист Дмитрий Жвания, сейчас — редактор сайта «Родина на Неве» от одноимённой партии. «Он вёл тренировки по единоборствам в той секции, в которой я занимался 13 лет назад. Тренировки проходили в цеху бывшего завода на набережной Обводного канала. Арни терпеливо объяснял, как правильно провести тот или иной приём, нанести тот или иной удар. Он был сторонником русской имперской идеи, увлекался историей белого дела. Немногословный, скромный, он не любил балаболов, считая, что люди должны привносить свои идеи в жизнь, в реальность, пусть даже методами обычного уличного активизма», — написал Жвания в некрологе.



Прощание с Андреем Раховым и его другом, тоже фанатом «Зенита», Андреем Ковалишиным (они вместе подорвались на мине под Угледаром) проходило в здании пожарной части — именно тут они работали больше 10 лет. И именно за эту часть своей жизни Рахов и получил прозвище Огнеборец. Пожарное дело он пытался популяризировать, печатал мерч для коллег, тренировал команду для участия в соревнованиях для тех, кто тушит пожары. «Ребята работали в одном карауле, выступали вместе и погибли тоже вместе», — сказал на церемонии прощания начальник 21-й пожарной части. В казарме этой части, говорят друзья Огнеборца, он прожил почти два года — копил деньги, чтобы купить квартиру и перевезти будущую жену из Москвы в Петербург. Это был уже второй брак. От первого брака у него остался сын — по иронии судьбы вместе с матерью он живёт в ныне «недружественной» Польше. Друзья Арни, впрочем, надеются, что когда-нибудь расскажут мальчику про подвиги отца.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Наши отношения не всегда были безоблачные. Но он человек медийный, многим известный, и очень важный и нужный для нас. Большой, сильный и добрый», — завершил свою речь бывший начальник Огнеборца. По словам друзей, «безоблачные» отношения с начальством подпортил финал — Огнеборца попросили уволиться из части, когда узнали, что он, взяв больничный, уехал на фронт. Второй погибший, Андрей Ковалишин, сотрудник этой же пожарной части, и вовсе уехал на фронт в свой отпуск — буквально через несколько дней его ждали назад на работу. Начальник караула Николай вышел к выставленным в части гробам, сглатывая боль: «С такими людьми можно было свернуть горы. Молодые крепкие, стальные парни. Мы переживаем… — он обратился к собравшимся, их было больше сотни. — Парни, я только хотел сказать: берегите себя».



Оба Андрея, вспоминают их друзья, вместе бросили пить и обратились к вере. «Они любили жизнь. Старались всё сделать для других, но не для себя. Об этих братьях мы будем вспоминать — они потрудились во славу Божию, не для своей награды. Господь переродил этих людей. Они стали воинами, которые стали работать для Христа, для всех нас с вами», — сказал, стоя в пожарной части, председатель общества трезвенников. Он завершил свою речь словами «Христос Воскресе». В огромном зале, где обычно стоят пожарные машины, ему отозвалась толпа: «Воистину Воскресе».

С последним словом вышел заместитель командира батальона. Имя его не назвали. Он выразил соболезнования близким и друзьям, сказал, что Андрей Огнеборец был не просто бойцом, но и другом и братом, а ещё «доказал всем, что есть люди из больших городов с большим сердцем и готовы бить врага, а не просто посмотреть и попиариться». Про второго погибшего он добавил, что батальон ведёт переговоры, чтобы его оформили как бойца, а родственникам выплатили компенсации.



Провожали катафалки из пожарной части под звуки сирен. Пожарные машины с включёнными мигалками сопровождали микроавтобусы с гробами на Серафимовское кладбище. Там возле аллеи, где хоронят пожарных, погибших при исполнении, установили шатёр и пункт обогрева от МЧС. После отпевания (оно проходило параллельно в храме и на улице) провожающие длинной процессией растянулись по кладбищу. Проводить пожарных в последний путь пришли не только их коллеги, но и фанаты «Зенита», и спортсмены, некоторые будто только с тренировки — со спортивными сумками на плечах, и мужчины со славянскими рунами на куртках. Одна из женщин, пока шла до места захоронения, делилась со знакомой: «Андрюша нам всегда помогал — приезжал, крышу чинил и антенну ставил. Человек был такой, отзывчивый». Уже у гроба, прощаясь, к Огнеборцу подошёл молодой человек. Держась за деревянный бортик, он заплакал: «Спасибо, что подарил мне мир».



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Последним перед тем, как гробы опустили в землю, говорил священник.

— Сегодня через врата смерти к Богу восходят настоящие герои, истинные верные сыны русской земли, которые в грозную годину испытания не убоялись страха смерти и встали грудью на защиту нас с вами, чтобы над нами было мирное небо, чтобы мы могли жить, любить, радоваться. Они закрыли нас своей грудью как живым щитом.



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Как говорил новопреставленный воин Андрей, путь воина — это путь любви. Он прошёл этим путём до конца.

Сегодня я с большим утешением взираю на эти гробы, которые несут в русскую землю дорогое сокровище. Новых пересветов и ослябей (речь идёт о святых монахах, принимавших, согласно церковным летописям, участие в Куликовской битве. — Прим. ред.) русская земля будет рождать, пока есть такие ребята. Именно они поддерживают живой огонь на жертвеннике служения нашему Отечеству. …Именно благодаря таким ребятам русская земля простиралась от Польши и до пустынь Калифорнии, от норвежских фьордов на севере и до афганских гор на юге. Именно такие ребята поливали потом и кровью тысячу лет землю, по которой мы ходим, которая даёт нам силу жить.

Но надо твёрдо всем нам знать: если мы жить хотим, надо готовиться к войне и к борьбе. Если мы хотим, чтобы была русская земля, нам предстоит ещё много войн. Надо воспитать много воинов, которые смогли бы эту землю отстоять. Сегодня я называю наших защитников новыми пересветами и ослябями, потому что их подвиг сродни подвигу отцов, дедов и прадедов. Встали они на защиту нас с вами. Героям возглашаю вечную память.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

