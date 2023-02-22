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    Попытку установить свои правила парковки на Будапештской кулаками и пистолетом суд оценил на условный срок

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    ГУ МВД по Петербургу и области

    В Петербурге вынесли приговор мужчине, который устроил драку за парковку во Фрунзенском районе города позапрошлой зимой. В качестве аргумента он использовал травмат.

    Суд установил, что 12 января 2021 года возле дома 104, корпус 2, по Будапештской улице подсудимый безосновательно и нецензурно потребовал от потерпевшего убрать машину с якобы его парковочного места, сообщает 22 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Получив отказ, мужчина напал на автомобилиста, не менее двух раз ударив его по голове. Затем он достал травматический пистолет «ИЖ-79–9Т» с одним патроном и стал избивать потерпевшего рукояткой. Запись с камеры наблюдения показала, что действовал он не один: к избиению вскоре присоединилась целая толпа.

    Подсудимого признали виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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    ПетербургДорожный конфликтДракаПарковка
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