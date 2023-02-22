Попытку установить свои правила парковки на Будапештской кулаками и пистолетом суд оценил на условный срок

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который устроил драку за парковку во Фрунзенском районе города позапрошлой зимой. В качестве аргумента он использовал травмат.

Суд установил, что 12 января 2021 года возле дома 104, корпус 2, по Будапештской улице подсудимый безосновательно и нецензурно потребовал от потерпевшего убрать машину с якобы его парковочного места, сообщает 22 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Получив отказ, мужчина напал на автомобилиста, не менее двух раз ударив его по голове. Затем он достал травматический пистолет «ИЖ-79–9Т» с одним патроном и стал избивать потерпевшего рукояткой. Запись с камеры наблюдения показала, что действовал он не один: к избиению вскоре присоединилась целая толпа.