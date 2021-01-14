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На видео попала парковка в Купчино и спор, который закончился стрельбой. Пожилой и безоружный шёл против пятерых

Уголовным хулиганством сочли полицейские спор из-за парковочного места во Фрунзенском районе Петербурга, который прошёл в соотношении один против пятерых. Состоянием проигравшего занимаются врачи.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, во вторник около восьми вечера в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступил 65-летний пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лица и контузией глаза. Медики, услышав, что мужчина стал жертвой нападения, проинформировали полицию.

По словам пострадавшего, тем же вечером он поспорил с двумя незнакомцами из-за парковки у дома 104 по Будапештской улице. Один выхватил пистолет и выстрелил в воздух, после на пожилого мужчину обрушили удары рукояткой.

ГУ МВД по Петербургу и области

Задержаны двое — отец 47 лет и его сын 23 лет. Их семья с азербайджанскими корнями живёт на Будапештской. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или используемых в качестве него предметов.

Видео случившегося публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Судя по записи, пострадавший не смог разъехаться с внедорожником. Выяснять отношения он начал с одним противником, но через некоторое время оказался в окружении пяти человек. Один провоцировал на разговор, пиная чужую машину.

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Комментарии (17)

Всех обезьян в родные места или зоопарки!
Zloi_prohozhiy
О! Опять азеры беспределят. Не пора ли их вместе с диаспорой из города попросить настойчиво?
dragvs
Один им навалял, вопрос где соседи с валими, явно где-то под окнами дома происходит.
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