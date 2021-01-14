Как стало известно «Фонтанке» 14 января, во вторник около восьми вечера в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступил 65-летний пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лица и контузией глаза. Медики, услышав, что мужчина стал жертвой нападения, проинформировали полицию.

Уголовным хулиганством сочли полицейские спор из-за парковочного места во Фрунзенском районе Петербурга, который прошёл в соотношении один против пятерых. Состоянием проигравшего занимаются врачи.

По словам пострадавшего, тем же вечером он поспорил с двумя незнакомцами из-за парковки у дома 104 по Будапештской улице. Один выхватил пистолет и выстрелил в воздух, после на пожилого мужчину обрушили удары рукояткой.

Задержаны двое — отец 47 лет и его сын 23 лет. Их семья с азербайджанскими корнями живёт на Будапештской. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или используемых в качестве него предметов.



Видео случившегося публикует ГУ МВД по Петербургу и области. Судя по записи, пострадавший не смог разъехаться с внедорожником. Выяснять отношения он начал с одним противником, но через некоторое время оказался в окружении пяти человек. Один провоцировал на разговор, пиная чужую машину.

