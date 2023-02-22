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    Курьер интернет-магазина посылал школьнице в Петербурге дикпики. Его задержали до того, как он договорился с ней о встрече

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    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину, который вел фривольную переписку со школьницей.

    Жителя Калининского района накануне около девяти утра остановили на выходе из дома, стало известно «Фонтанке» 22 февраля.

    По версии следствия, мужчина с октября 2022 года вел переписку в мессенджерах и социальных сетях с 13-летней девочкой, в которой не только словами, но и фотографиями своего полового члена развращал её. Также он просил подростка отправлять ему свои фото в стиле ню.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

    В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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