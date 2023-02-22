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    Брат на брата. В Петербурге мужчину обвинили в педофилии и инцесте

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    В непростых семейных отношениях придется разбираться Следственному комитету в Невском районе, где брат обвинил брата в педофилии и инцесте.

    В СК заявление от 30-летнего жителя Невского района поступило накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 февраля. По предварительной информации, заявитель обвинил своего 19-летнего сводного брата в том, что тот домогался и развращал его пятилетнюю дочь.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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