Песков: Контактов Путина с Байденом не планируется

Приостановка участия России в ДСНВ должна быть утверждена в парламенте. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 22 февраля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также дал несколько комментариев по поводу послания Владимира Путина Федеральному собранию.



Песков подтвердил, что речь идёт не о выходе из ДСНВ, а о приостановлении. «Президент именно акцентировал, что это приостановление», — сказал он. На вопрос, с какого именно момента Россия приостанавливает участие в ДСНВ, Песков ответил: «Исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, потребуется утверждение в парламенте».

