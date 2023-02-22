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    Песков: Контактов Путина с Байденом не планируется

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    Приостановка участия России в ДСНВ должна быть утверждена в парламенте. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 22 февраля, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также дал несколько комментариев по поводу послания Владимира Путина Федеральному собранию.

    Песков подтвердил, что речь идёт не о выходе из ДСНВ, а о приостановлении. «Президент именно акцентировал, что это приостановление», — сказал он. На вопрос, с какого именно момента Россия приостанавливает участие в ДСНВ, Песков ответил: «Исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, потребуется утверждение в парламенте».

    По его словам, Москва заранее не предупреждала Вашингтон о таком решении. Белый дом узнал об этом из послания.

    Никаких контактов с президентом США Джо Байденом, по словам Пескова, пока не планируется. Он также подтвердил, что последний официальный разговор Путина с Байденом состоялся 12 февраля 2022 года. При этом горячая линия между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, продолжает функционировать, и лидеры стран «безусловно, при желании могут [ею] воспользоваться». Но пока таких ситуаций не возникало.

    Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. «Фонтанка» провела онлайн-трансляцию и собрала для вас основное из его речи в текстовом формате и в видео. Также читайте подробное объяснение, что такое Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) и что означает приостановка участия в нём.

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