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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с посланием

    Что такое ДСНВ, участие в котором останавливает Россия. Объясняем коротко

    Договор был подписан в 2010 году

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    Фото: kremlin.ru
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    Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия из ДСНВ не выходит и вернется к обсуждению этого вопроса, когда поймет, чего хотят страны Североатлантического альянса и как учитывать их стратегические арсеналы.

    Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет. В документе, который в 2010 году подписали президенты, подчеркивается, что стороны стремятся сокращать и ограничивать ядерные вооружения и привержены выполнению своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и достижению исторической цели избавления человечества от ядерной угрозы.

    Согласно договору, каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения в соответствии с положениями. Документ устанавливает конкретное количество военных баз, которое может быть у каждой стороны.

    — В связи с приостановкой участия в ДСНВ Россия может увеличить число боезарядов и носителей в случае необходимости, — заявил после выступления президента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Также согласно этому договору, заключившие договор страны могут проводить инспекции на военных объектах, указанных в соответствующей главе протокола к договору.

    Фото: kremlin.ru

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