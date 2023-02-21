Что такое ДСНВ, участие в котором останавливает Россия. Объясняем коротко

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия из ДСНВ не выходит и вернется к обсуждению этого вопроса, когда поймет, чего хотят страны Североатлантического альянса и как учитывать их стратегические арсеналы.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. В 2021 году, с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена, договор продлили еще на пять лет. В документе, который в 2010 году подписали президенты, подчеркивается, что стороны стремятся сокращать и ограничивать ядерные вооружения и привержены выполнению своих обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и достижению исторической цели избавления человечества от ядерной угрозы.

Согласно договору, каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения в соответствии с положениями. Документ устанавливает конкретное количество военных баз, которое может быть у каждой стороны.

— В связи с приостановкой участия в ДСНВ Россия может увеличить число боезарядов и носителей в случае необходимости, — заявил после выступления президента глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также согласно этому договору, заключившие договор страны могут проводить инспекции на военных объектах, указанных в соответствующей главе протокола к договору.