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    О чем Владимир Путин говорил в послании — рассказываем за две минуты

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    18 комментариев

    Днем 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Его речь заняла без малого два часа. В ходе обращения глава государства затронул множество вопросов внутренней и внешней политики.

    Владимир Путин говорил о том, с чего начались боевые действия и как страна поддержит тех, кто сейчас находится на боевом посту. Президент, в частности, предложил создать фонд помощи военнослужащим. Было затронуто множество социальных тем и даже реформа образования. Естественно, не обошлось без экономических вопросов. Под конец глава государства заговорил о договоре о стратегических наступательных вооружениях — Россия приостановит свое участие в нем. Главные темы послания — в видеоновости «Фонтанки».

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    Комментарии 18

    26605452521 Фев 2023 в 22:21
    Общее впечатление от послания Путина - оторопь. Если кто-то рискнет разбирать сказанное в содержательном плане - флаг ему в руки, но строго говоря, с таким текстом любого докладчика на любом совещании завернули бы на третьем абзаце. А если зачитать этот текст на открытом воздухе - то гуманные слушатели уже давно бы вызвали бригаду спецмедслужбы.

    Увы, но все это читалось на полном серьезе, как выступление главы государства. Проблема стояла перед нами на трибуне. И без ее решения все остальные выглядят неразрешимыми.

    Путин как политик - труп. Он не способен ни дать оценку ситуации, ни выделить базовые противоречия, ни предложить адекватное решение проблем. Впрочем, если ты не в состоянии проблемы обозначить, то и решения быть не может.

    Тупик как он есть. И без разбора возникшего завала в виде полностью уехавшего в метавселенную руководства из тупика выйти невозможно.
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