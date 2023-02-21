О чем Владимир Путин говорил в послании — рассказываем за две минуты

Днем 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Его речь заняла без малого два часа. В ходе обращения глава государства затронул множество вопросов внутренней и внешней политики.



Владимир Путин говорил о том, с чего начались боевые действия и как страна поддержит тех, кто сейчас находится на боевом посту. Президент, в частности, предложил создать фонд помощи военнослужащим. Было затронуто множество социальных тем и даже реформа образования. Естественно, не обошлось без экономических вопросов. Под конец глава государства заговорил о договоре о стратегических наступательных вооружениях — Россия приостановит свое участие в нем. Главные темы послания — в видеоновости «Фонтанки».