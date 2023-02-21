Грипп и коронавирус уходят из петербургских школ

Из-за заболеваемости гриппом и коронавирусом 45 классов ушли на дистанционное обучение в школах Петербурга. Неделей ранее удалённо осваивали программу 64 класса.



Как сообщили в комитете по образованию 21 февраля, из-за болезни не посещают уроки 36 687 школьников. Также находятся на больничном 18 416 дошкольников, закрыты группы в 11 детских садах.

На прошлой неделе также не принимали воспитанников 11 групп. Болели более 39 тысяч школьников.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли о том, что в Петербурге нестабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Специалисты фиксируют рост заражений.