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    Путин выступил с посланием

    Грипп и коронавирус уходят из петербургских школ

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    Из-за заболеваемости гриппом и коронавирусом 45 классов ушли на дистанционное обучение в школах Петербурга. Неделей ранее удалённо осваивали программу 64 класса.

    Как сообщили в комитете по образованию 21 февраля, из-за болезни не посещают уроки 36 687 школьников. Также находятся на больничном 18 416 дошкольников, закрыты группы в 11 детских садах.

    На прошлой неделе также не принимали воспитанников 11 групп. Болели более 39 тысяч школьников.

    Ранее в Роспотребнадзоре заявляли о том, что в Петербурге нестабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Специалисты фиксируют рост заражений.

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