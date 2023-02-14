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    Заболеваемость в петербургских школах пошла на спад

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    Более 39 тысяч школьников в Петербурге ушли на больничный из-за гриппа или ОРВИ. Неделей ранее болели 43 тысячи учеников.

    Как сообщили в комитете по образованию 14 февраля, в школах Петербурга из-за карантина на дистанционное обучение отправлено 64 класса. Также закрыты 11 групп в детских садах.

    На прошлой неделе не принимали воспитанников также 11 групп, удалённо учились 65 классов.

    8 февраля заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд — более 10 тысяч новых случаев за сутки. В последний раз такие значения фиксировали осенью, 20 октября прошлого года.

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