Заболеваемость в петербургских школах пошла на спад

Более 39 тысяч школьников в Петербурге ушли на больничный из-за гриппа или ОРВИ. Неделей ранее болели 43 тысячи учеников.



Как сообщили в комитете по образованию 14 февраля, в школах Петербурга из-за карантина на дистанционное обучение отправлено 64 класса. Также закрыты 11 групп в детских садах.

На прошлой неделе не принимали воспитанников также 11 групп, удалённо учились 65 классов.

8 февраля заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд — более 10 тысяч новых случаев за сутки. В последний раз такие значения фиксировали осенью, 20 октября прошлого года.