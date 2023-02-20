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    COVID-19

    Роспотребнадзор: В Петербурге нестабильная ситуация с коронавирусом

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    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге нестабильная — идёт волнами, сейчас фиксируется рост, заявила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    «У нас в городе ситуация по коронавирусной инфекции остается всё-таки нестабильной. У нас чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада», — заявила 20 февраля Башкетова в эфире канала «Санкт-Петербург».

    По её словам, на седьмой неделе года, с 13 по 18 февраля, в Петербурге зафиксирован рост заболеваемости на 16,8%.

    «Это обусловлено рядом причин: это и циркуляция новых геновариантов, это факторы, которые направлены на прерывание путей передачи, о которых мы неустанно говорим, и в то же время наши жители так же настойчиво стараются их забыть. Это циркуляция гриппа и ОРВИ. В то же время пандемия не остановлена, она продолжается. Риски сохраняются», — отметила она.

    И добавила, что инфекция меняется — снижается число внебольничных пневмоний, увеличивается заболеваемость ковидными инфекциями с клиникой ОРВИ и бессимптомным течением.

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