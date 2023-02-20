Роспотребнадзор: В Петербурге нестабильная ситуация с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге нестабильная — идёт волнами, сейчас фиксируется рост, заявила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«У нас в городе ситуация по коронавирусной инфекции остается всё-таки нестабильной. У нас чередуются периоды подъёма заболеваемости и её спада», — заявила 20 февраля Башкетова в эфире канала «Санкт-Петербург».

По её словам, на седьмой неделе года, с 13 по 18 февраля, в Петербурге зафиксирован рост заболеваемости на 16,8%.

«Это обусловлено рядом причин: это и циркуляция новых геновариантов, это факторы, которые направлены на прерывание путей передачи, о которых мы неустанно говорим, и в то же время наши жители так же настойчиво стараются их забыть. Это циркуляция гриппа и ОРВИ. В то же время пандемия не остановлена, она продолжается. Риски сохраняются», — отметила она.