МРЭО Петербурга и области меняют график работы на праздники

УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области предупреждает об изменении графика работы Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в связи с предстоящими праздничными днями.



В предпраздничную среду, 22 февраля, рабочий день всех регистрационно-экзаменационных подразделений будет сокращен на час. В четверг, 23 февраля, во всех МРЭО будет нерабочий праздничный день.

С 24 февраля петербургские РЭП вернутся к обычному графику, а в областных еще будет выходной. С 25 февраля по обычному графику будут работать и МРЭО Ленобласти.