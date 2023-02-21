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    МРЭО Петербурга и области меняют график работы на праздники

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    УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области предупреждает об изменении графика работы Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в связи с предстоящими праздничными днями.

    В предпраздничную среду, 22 февраля, рабочий день всех регистрационно-экзаменационных подразделений будет сокращен на час. В четверг, 23 февраля, во всех МРЭО будет нерабочий праздничный день.

    С 24 февраля петербургские РЭП вернутся к обычному графику, а в областных еще будет выходной. С 25 февраля по обычному графику будут работать и МРЭО Ленобласти.

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