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    Масленица в Павловске: скоморохи, шумовой оркестр и молодецкие забавы

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    В программе Масленичных гуляний в Павловске в выходные 25–26 февраля — встречи со скоморохами, задорные игры и шумовой оркестр. В этом году праздник встречи весны проходит в музее-заповеднике в юбилейный — пятидесятый — раз, а потому будет ярко.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    В субботу герои дня — дети. Специально для них аниматоры приготовили конкурсы, танцы и задумали водить хороводы. Родители могут подбодрить со стороны или погулять по парку, пока дети веселятся, но, если есть силы и желание, поучаствовать в командных играх старшим никто не запретит.

    Гулянья продолжатся в воскресенье, и тут уж все, от мала до велика, должны найти себе развлечения. В программе — эстафеты и молодецкие забавы, шоу с обручами, народные пляски, а ещё фотосессии с дрессированным корги.

    Финальный аккорд праздника — сжигание чучела Масленицы. Начало этой части в 16:30.

    Праздник пройдет на площади гуляний с 12:00 до 17:00. Подробную программу смотрите на сайте.

    Вход по билетам в парк. 0+

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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