Масленица в Павловске: скоморохи, шумовой оркестр и молодецкие забавы

В программе Масленичных гуляний в Павловске в выходные 25–26 февраля — встречи со скоморохами, задорные игры и шумовой оркестр. В этом году праздник встречи весны проходит в музее-заповеднике в юбилейный — пятидесятый — раз, а потому будет ярко.
В субботу герои дня — дети. Специально для них аниматоры приготовили конкурсы, танцы и задумали водить хороводы. Родители могут подбодрить со стороны или погулять по парку, пока дети веселятся, но, если есть силы и желание, поучаствовать в командных играх старшим никто не запретит.
Гулянья продолжатся в воскресенье, и тут уж все, от мала до велика, должны найти себе развлечения. В программе — эстафеты и молодецкие забавы, шоу с обручами, народные пляски, а ещё фотосессии с дрессированным корги.
Финальный аккорд праздника — сжигание чучела Масленицы. Начало этой части в 16:30.
Праздник пройдет на площади гуляний с 12:00 до 17:00. Подробную программу смотрите на сайте.
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«Фонтанка.ру»