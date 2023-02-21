    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, вос

    750мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.04eur79.13

    В Петербурге ищут развратное «солнышко», соблазнявшее школьницу

    4128
    1 комментарий

    Жительница Петродворцового района обратилась в полицию с просьбой о поиске злодея, который посылал её дочери порнографические фото и сообщения в социальной сети.

    В полицию 35-летняя петербурженка пришла накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 февраля. Она сообщила, что случайно увидела в социальной сети своей 14-летней дочери гадкую переписку с неким человеком, который называл себя Ян Солнышко.

    По мнению женщины, он совершил в отношении дочери развратные действия. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Развратные действияШкольница
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close