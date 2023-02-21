В Петербурге ищут развратное «солнышко», соблазнявшее школьницу

Жительница Петродворцового района обратилась в полицию с просьбой о поиске злодея, который посылал её дочери порнографические фото и сообщения в социальной сети.



В полицию 35-летняя петербурженка пришла накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 февраля. Она сообщила, что случайно увидела в социальной сети своей 14-летней дочери гадкую переписку с неким человеком, который называл себя Ян Солнышко.



По мнению женщины, он совершил в отношении дочери развратные действия. Проводится проверка.

