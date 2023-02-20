Роняли, таскали, обнимали. Семейная драка со стрельбой в центре Петербурга попала на видео

Кроме двух родственников активное участие в драке на Гончарной улице, 5, принимала дама. Судя по кадрам, она пыталась разнять соперников и сама попала под горячую руку. Пытаясь вырвать из захвата одного, она получила предназначенный ему удар.

За сцепившейся на проезжей части троицей наблюдали с тротуара. Один из зрителей при этом распинал брошенные на земле вещи.

Только рукопашной дело не закончилось. Как установили полицейские, подрались два родственника, один при этом успел несколько раз выстрелить в воздух. Вспомнить причину ссоры ни один из мужчин не смог.



У 37-летнего стрелка изъят травматический пистолет. Мужчина задержан на двое суток по подозрению в уголовном хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.