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    Роняли, таскали, обнимали. Семейная драка со стрельбой в центре Петербурга попала на видео

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    11 комментариев

    Камера наблюдения запечатлела пыл, с которым выясняли отношения в центре Петербурга. Запись 20 февраля оказалась в распоряжении «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Кроме двух родственников активное участие в драке на Гончарной улице, 5, принимала дама. Судя по кадрам, она пыталась разнять соперников и сама попала под горячую руку. Пытаясь вырвать из захвата одного, она получила предназначенный ему удар.

    За сцепившейся на проезжей части троицей наблюдали с тротуара. Один из зрителей при этом распинал брошенные на земле вещи.

    Только рукопашной дело не закончилось. Как установили полицейские, подрались два родственника, один при этом успел несколько раз выстрелить в воздух. Вспомнить причину ссоры ни один из мужчин не смог.

    У 37-летнего стрелка изъят травматический пистолет. Мужчина задержан на двое суток по подозрению в уголовном хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 11

    Гость20 Фев 2023 в 18:30
    Какой кошмар!
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