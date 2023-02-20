У «Сенной» по лицу получил полицейский, разнимавший пьяную драку. Возбуждено дело

Петербургский Следственный комитет исполнил поручение Александра Бастрыкина и возбудил дело о применении насилия к полицейскому. В уличной потасовке досталось 28-летнему сотруднику ППС.



Как сообщили в пресс-службе СК по Петербургу 20 февраля, статью 318 УК вменили ровеснику потерпевшего. По версии следствия, будучи в подпитии, он несколько раз ударил сотрудника и повалил его на землю.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что накануне в половине одиннадцатого вечера в полицию Адмиралтейского района поступила информация о драке на выходе со станции метро «Сенная площадь». Отношения между собой выясняли двое.