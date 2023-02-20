Бывший следователь возглавил комитет по законности и правопорядку в Петербурге

Губернатор Петербурга на рабочем совещании с членами правительства озвучил имя нового председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.



Как сообщает пресс-служба Смольного 20 февраля, им стал врио главы комитета Андрей Голомбиевский.



В Петербурге нынешний глава живет с 2017 года, когда он был назначен на должность в ГСК СК РФ по Петербургу. Одно время он даже успел исполнять обязанности руководителя петербургского следствия. Затем перешел на работу в смольнинский комитет.



Предыдущий глава комитета была уволена в октябре 2022 года. Затем её место занимал бывший начальник управления Росгвардии по Петербургу и области Михаил Соболев. Но и он долго не стал занимать это место, а ушел в Василеостровский район.

