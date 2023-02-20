Прокуратура Москвы нашла отца, с силой швырнувшего ребенка в снег

В Зеленограде установили личность мужчины, который с силой бросил своего двухлетнего сына в снег. Им оказался 33-летний местный житель. Об этом 20 февраля сообщила московская прокуратура.
Недавно в соцсетях появилось видео, где отец семейства «воспитывал» ребенка, таская его за шкирку. На кадрах видно, как семья с коляской обходит припаркованную «Газель». Малыш лет трёх на вид спешит за взрослыми, но неожиданно падает на землю. Тогда мужчина поднимает его за куртку и с силой бросает в сугроб. После чего поднимает обронённую им вещь и снова берёт его за шиворот. Свои действия сопровождает криками, мальчик в это время громко плачет.
По данным прокуратуры, в семье мужчины воспитывается еще один малолетний ребенок — годовалая девочка.
«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура Москвы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СК уже сообщал, что после проверки будет принято процессуальное решение.