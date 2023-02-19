В Зеленограде отец швырнул в сугроб ребёнка, который спешил за ним и упал на асфальт

В Зеленограде отец семейства «воспитывал» ребёнка, таская его за шкирку. Видеозапись, на которой это зафиксировано, 19 февраля появилась в группе «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как семья с коляской обходит припаркованную «ГАЗель». Малыш лет трёх на вид спешит за взрослыми, но неожиданно падает на землю. Тогда мужчина поднимает его за куртку и с силой бросает в сугроб. После чего поднимает обронённую им вещь и снова берёт его за шиворот. Свои действия сопровождает криками, мальчик в это время громко плачет.

В Telegram-канале столичного СК сообщили, что на данный момент следователи уже проверяют информацию о противоправных действиях в отношении малолетнего.



«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о противоправных действиях в отношении малолетнего мальчика со стороны отца. Сообщается, что отец из-за малозначительного повода кинул в снег ребёнка с высоты собственного роста», — говорится в записи.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

