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    В Иране обогатили уран до 84 %, это почти оружие

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    МАГАТЭ пытается прояснить, как иранским атомщикам удалось обогатить уран до 84 %. Они заявляют о случайности.

    О фиксировании подобного уровня обогащения в Иране 20 февраля пишет Bloomberg. Отмечается, что для создания ядерного оружия нужно всего на 6 % больше. Подобного в Иране никогда не происходило, а заявленный уровень обогащения — 60 %.

    МАГАТЭ нужно выяснить, было ли обогащение намеренным или же это произошло случайным образом где-то в сотнях центрифуг и труб.

    Официальные лица Ирана вовсе отрицают, что достигли такого уровня обогащения. «Существование частиц урана выше 60 % не означает то же самое, что и обогащение выше 60 %», — заявил представитель иранской ядерной организации.

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