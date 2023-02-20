В Иране обогатили уран до 84 %, это почти оружие

МАГАТЭ пытается прояснить, как иранским атомщикам удалось обогатить уран до 84 % . Они заявляют о случайности.

О фиксировании подобного уровня обогащения в Иране 20 февраля пишет Bloomberg. Отмечается, что для создания ядерного оружия нужно всего на 6 % больше. Подобного в Иране никогда не происходило, а заявленный уровень обогащения — 60 % .

МАГАТЭ нужно выяснить, было ли обогащение намеренным или же это произошло случайным образом где-то в сотнях центрифуг и труб.