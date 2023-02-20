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    Кино

    Фильм «Навальный» получил британскую премию BAFTA как лучшая документальная лента

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    Британская академия кино и телевизионных искусств вечером 19 февраля раздала свои награды. Церемонию транслировали в прямом эфире по британскому телевидению, а также на весь мир через интернет-приложение.

    Лучшим фильмом и заодно лучшим фильмом на иностранном языке академики провозгласили «На Западном фронте без перемен». Режиссер этой же картины Эдвард Бергер был признан лучшим в своей номинации. Также фильм получил призы за лучший адаптированный сценарий, музыкальную партитуру, звук, операторскую работу.

    Лучшей документальной лентой назван фильм «Навальный» Дэниэла Роэра — об отравлении политика и звонках под чужим именем потенциальным исполнителям. Лента, вышедшая в мире 25 января 2022 года, также претендует на «Оскар», до церемонии вручения которого остаются три недели.

    Лучшей британской картиной были признаны «Банши Инишерина», чёрная трагикомедия ирландского режиссёра и сценариста Мартина Макдонаха, ее же наградили за лучший оригинальный сценарий. Лучшей анимационной лентой академики выбрали «Пиноккио Гильермо Дель Торо». За спецэффекты приза удостоили второй «Аватар: путь воды».

    Несколько призов собрал «Элвис» — за кастинг, костюм и грим, дизайн костюмов. А исполнитель заглавной роли Остин Батлер признан лучшим актером. Приз за лучшую женскую роль присудили Кейт Бланшетт в фильме «Тар» о женщине дирижере: ради этой ленты актриса восстановила навыки игры на фортепиано, заговорила по-немецки и научилась дирижировать оркестром.

    Отметилась на церемонии и лента-фаворит предстоящего «Оскара» — «Всё везде и сразу». Правда, приз, который ей дали, — лишь за «лучший монтаж». Ну а заруганный мировой прессой «Вавилон» Дэмьена Шазелла («Ла-Ла-Лэнд») наградили за лучшую работу художника-постановщика.

    Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.

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    Комментарии 27

    Гость20 Фев 2023 в 02:00
    Неожиданно!
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