Фильм «Навальный» получил британскую премию BAFTA как лучшая документальная лента

Британская академия кино и телевизионных искусств вечером 19 февраля раздала свои награды. Церемонию транслировали в прямом эфире по британскому телевидению, а также на весь мир через интернет-приложение.
Лучшим фильмом и заодно лучшим фильмом на иностранном языке академики провозгласили «На Западном фронте без перемен». Режиссер этой же картины Эдвард Бергер был признан лучшим в своей номинации. Также фильм получил призы за лучший адаптированный сценарий, музыкальную партитуру, звук, операторскую работу.
Лучшей документальной лентой назван фильм «Навальный» Дэниэла Роэра — об отравлении политика и звонках под чужим именем потенциальным исполнителям. Лента, вышедшая в мире 25 января 2022 года, также претендует на «Оскар», до церемонии вручения которого остаются три недели.
Лучшей британской картиной были признаны «Банши Инишерина», чёрная трагикомедия ирландского режиссёра и сценариста Мартина Макдонаха, ее же наградили за лучший оригинальный сценарий. Лучшей анимационной лентой академики выбрали «Пиноккио Гильермо Дель Торо». За спецэффекты приза удостоили второй «Аватар: путь воды».
Несколько призов собрал «Элвис» — за кастинг, костюм и грим, дизайн костюмов. А исполнитель заглавной роли Остин Батлер признан лучшим актером. Приз за лучшую женскую роль присудили Кейт Бланшетт в фильме «Тар» о женщине дирижере: ради этой ленты актриса восстановила навыки игры на фортепиано, заговорила по-немецки и научилась дирижировать оркестром.
Отметилась на церемонии и лента-фаворит предстоящего «Оскара» — «Всё везде и сразу». Правда, приз, который ей дали, — лишь за «лучший монтаж». Ну а заруганный мировой прессой «Вавилон» Дэмьена Шазелла («Ла-Ла-Лэнд») наградили за лучшую работу художника-постановщика.
Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте премии.