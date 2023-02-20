Фильм «Навальный» получил британскую премию BAFTA как лучшая документальная лента

Британская академия кино и телевизионных искусств вечером 19 февраля раздала свои награды. Церемонию транслировали в прямом эфире по британскому телевидению, а также на весь мир через интернет-приложение.



Лучшим фильмом и заодно лучшим фильмом на иностранном языке академики провозгласили «На Западном фронте без перемен». Режиссер этой же картины Эдвард Бергер был признан лучшим в своей номинации. Также фильм получил призы за лучший адаптированный сценарий, музыкальную партитуру, звук, операторскую работу.

Лучшей документальной лентой назван фильм «Навальный» Дэниэла Роэра — об отравлении политика и звонках под чужим именем потенциальным исполнителям. Лента, вышедшая в мире 25 января 2022 года, также претендует на «Оскар», до церемонии вручения которого остаются три недели.

