Западные СМИ о фильме «Навальный»: «шпионский роман», «задокументированное свидетельство»

На американском фестивале независимого кино Sundance 26 января состоялась премьера документального фильма «Навальный», снятого каналом CNN и стриминговым сервисом HBO Max. На показ отреагировали мировые СМИ.

Американское новостное и аналитическое интернет-издание The Daily Beast назвало фильм «задокументированным свидетельством покушения на жизнь Навального, а также его попытки после своего победоносного выздоровления разоблачить тех, кто за этим стоял».

Навального называют «мужественным идеалистом», который «убежден, что может возглавить революцию против авторитарного режима».



В рецензии интернет-журнала Deadline колумнист и кинокритик Тодд Маккарти предрекает фильму «Навальный» большой интерес на Западе. «Стремительный, вдохновляющий, динамичный фильм с лихим и умным центральным персонажем, разыгрывающим драму, в которой не может победить, разве что по счастливой случайности или в анналах истории», — пишет он.

Материал английской газеты The Guardian воздерживается от оценок и ограничивается пересказом содержания фильма. Особое внимание уделяется съемкам разоблачения отравителей.

«Самая необычная сцена фильма — это когда из прибежища в Шварцвальде Навальный совершил звонок одному из возможных отравителей и заставил его раскрыть подробности о покушении, притворившись разъяренным начальником службы безопасности», — пишет The Guardian. Восторженный характер носит материал британского журнала Screen Daily. Автор рецензии считает, что фильм необходим, «чтобы напомнить миру о сути термина «путинская Россия»: маловероятно, что время его показа выбрано случайно, когда обострились события на Украине». Издание называет «Навальный» увлекательным шпионским романом.



«Не то чтобы Рохер был околдован Навальным, но документалка абсолютно точно следует политическому нарративу», — отмечает Screen Daily.

Режиссером фильма стал канадский документалист Дэниэл Рохер. Его картина о музыканте Робби Робертсоне «Когда мы были братьями» открывала Международный кинофестиваль в Торонто в 2019 году.

Режиссер три месяца снимал семью Навальных на вилле в Германии, где политик в 2020 году проходил реабилитацию после отравления. В фильме участвует журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat* (Bellingcat внесен в российский реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), который приехал в Германию, чтобы показать политику результаты своего расследования об отравителях. В фильм вошли несколько интервью режиссера с Навальным, а также кадры хроники, в том числе съемка из самолета, где политику стало плохо. Камера Рохера запечатлевает один из самых напряженных моментов расследования отравления, когда Навальный звонит своим предполагаемым отравителям и даже разговаривает с офицером ФСБ Константином Кудрявцевым, представляясь помощником Николая Патрушева.



В кадр попадают редкие минуты спокойного семейного досуга: прогулки, зоопарк, игры.

В одной из бесед режиссер задает Навальному вопрос о его связях с националистами. Оппозиционер отвечает, что не может «их игнорировать» и должен налаживать связи со всеми политическими силами.

Фильм заканчивается документальными кадрами возвращения политика на родину и его ареста в аэропорту Москвы.

Российские обозреватели отмечают, что фильм рассчитан в основном на западного зрителя, ничего не знающего об истории Навального.

«Российский зритель, ожидающий новых подробностей о том, как Навальный жил в Германии, расследовал покушение на самого себя и готовил собственный фильм о «дворце Путина», вероятно, будет разочарован», — подчеркивается в материале русской службы Би-би-си.

В рецензии The Village кинокритик Алиса Таежная критикует фильм за излишнюю фиксацию режиссера на Навальном как на главном герое оппозиции и за то, что Рохер исключил из фильма всякие упоминания о российских реалиях.

«Легкомысленно ожидать глубины и осознанности от дока, выпущенного по горячим следам. Но удивительно, что, описывая окружение Навального, авторам не захотелось показать его корни как политика, описать тревоги и действия тысяч его сторонников и проблемы страны, в которой Навальный и его отравление стали возможны», — пишет The Village.

