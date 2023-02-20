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    Мешает не только снег. Простой поворот направо у осторожного водителя занял 2,5 минуты

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    Дорожное движение в Петербурге осложняют не только погодные условия. Курьёзное видео опубликовал 19 февраля паблик «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Хозяину регистратора пришлось почти три минут ждать, когда перед ним повернёт направо красный автомобиль. Водитель, судя по всему, выезжал из двора в «карман» и боялся задеть плотно припаркованные машины. Чтобы просто повернуть, он несколько раз сдавал назад.

    Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

    Хозяин регистратора комментирует маневрирование с юмором: «Красненький, ты чего поперёк-то? <...> Она не понимает, как ей повернуть <> Сейчас побольше радиус возьмёт, смотрите. Взяла, взяла. Так, назад. Где там у нас задняя передача? Ищет, ищет. <...> Цирк да и только. <...> Всё хорошо, езжай, вперёд смотри! <...> 2 минуты 40 секунд, мы победили».

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