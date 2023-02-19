Школьница, на которую напал пёс Бес, до сих пор в больнице. Что известно о её состоянии

Школьница, которая пострадала после нападения питбуля по кличке Бес, до сих пор находится в детской больнице № 19 имени Раухфуса. В планах операция, которая поможет реконструировать повреждённые кости. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.



Сейчас девочка находится в стабильном состоянии и полностью адаптируется. Уже в понедельник врачи собираются принять решение о том, когда её проводить. Многое будет зависеть от результатов анализов и осмотра. Операцию могут либо провести в ближайшее время, либо отложить до следующей госпитализации.

