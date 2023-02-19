MSK1: Мальчик в Москве утонул в пруду, желая спасти колонку

Подросток в столичном районе Жулебино утонул в пожарном пруду, предположительно потому, что хотел достать упавшую музыкальную колонку. Об этом 19 февраля сообщает MSK1 .

Инцидент, как уже писала «Фонтанка», случился днём 18 февраля на Привольной улице. По данным столичной прокуратуры, 14-летний мальчик вышел на лёд водоема, провалился и не смог самостоятельно выбраться из воды.

В районных пабликах пишут, что подросток шёл мимо пруда по улице и уронил колонку. Незадолго до этого очевидцы замечали двух парней с колонкой в лесопарке, они казались нетрезвыми.



«Мы с друзьями мимо проходили. Он туда колонку уронил и полез за ней, обратно выбраться не смог. Он три раза пытался выбраться, потом ушел под воду и прям долго там был, потом прохожие вызвали спасателей, но уже всё», — рассказывает местный житель Даниил.

