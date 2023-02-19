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    MSK1: Мальчик в Москве утонул в пруду, желая спасти колонку

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    Подросток в столичном районе Жулебино утонул в пожарном пруду, предположительно потому, что хотел достать упавшую музыкальную колонку. Об этом 19 февраля сообщает MSK1.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Инцидент, как уже писала «Фонтанка», случился днём 18 февраля на Привольной улице. По данным столичной прокуратуры, 14-летний мальчик вышел на лёд водоема, провалился и не смог самостоятельно выбраться из воды.

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    В районных пабликах пишут, что подросток шёл мимо пруда по улице и уронил колонку. Незадолго до этого очевидцы замечали двух парней с колонкой в лесопарке, они казались нетрезвыми.

    «Мы с друзьями мимо проходили. Он туда колонку уронил и полез за ней, обратно выбраться не смог. Он три раза пытался выбраться, потом ушел под воду и прям долго там был, потом прохожие вызвали спасателей, но уже всё», — рассказывает местный житель Даниил.

    Следственные органы проводят проверку, её контролирует прокуратура.

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