Подозреваемый в наркоторговле активный социопат исцелился в петербургском изоляторе и продолжит лечение в СИЗО

В Петербурге Октябрьский районный суд заключил под стражу Никиту Морозова, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. На заседании молодой человек сообщил, что с ним произошло чудо, пока он сидел в ИВС.
Никиту задержали в минувший четверг на улице Пирогова. Во время оперативно-разыскных мероприятий он по незнанию продал подставному покупателю 6 граммов запрещенного растения в пакетике. За это он получил
Морозов просил у суда домашний арест.
«Раскрыл суду душу, пояснив, что является активным социопатом, самозанятым на курьерской службе. Рассказал, что дни в ИВС прошли для него с пользой, он не курил и у него прошла хроническая заложенность носа», — рассказали в пресс-службе судов.
Используя мат, Морозов передал судье свое удивление внезапным исцелением. Суд историей не проникся, петербуржец проведет в СИЗО как минимум два месяца.