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    Подозреваемый в наркоторговле активный социопат исцелился в петербургском изоляторе и продолжит лечение в СИЗО

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    В Петербурге Октябрьский районный суд заключил под стражу Никиту Морозова, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. На заседании молодой человек сообщил, что с ним произошло чудо, пока он сидел в ИВС.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Никиту задержали в минувший четверг на улице Пирогова. Во время оперативно-разыскных мероприятий он по незнанию продал подставному покупателю 6 граммов запрещенного растения в пакетике. За это он получил 2 600 рублей и прием.

    Морозов просил у суда домашний арест.

    «Раскрыл суду душу, пояснив, что является активным социопатом, самозанятым на курьерской службе. Рассказал, что дни в ИВС прошли для него с пользой, он не курил и у него прошла хроническая заложенность носа», — рассказали в пресс-службе судов.

    Используя мат, Морозов передал судье свое удивление внезапным исцелением. Суд историей не проникся, петербуржец проведет в СИЗО как минимум два месяца.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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