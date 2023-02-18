Глава ЕК заявила, что санкции против России начали готовить в декабре 2021 года

Санкции против России Евросоюз и США начали готовить еще в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Трансляция выступления политика опубликована в ее соцсетях.



Она сказала, что Европу к таким действиям подтолкнули разведданные, предоставленные США. В первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.



Ожидается, что Евросоюз обнародует 10-й пакет санкций 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине.

