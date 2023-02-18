    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-в

    745мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Глава ЕК заявила, что санкции против России начали готовить в декабре 2021 года

    2006
    10 комментариев

    Санкции против России Евросоюз и США начали готовить еще в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля. Трансляция выступления политика опубликована в ее соцсетях.

    Она сказала, что Европу к таким действиям подтолкнули разведданные, предоставленные США. В первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.

    Ожидается, что Евросоюз обнародует 10-й пакет санкций 24 февраля, в годовщину начала военной операции России на Украине.

    Ограничения затронут российский экспорт на 11 млрд евро, а также четыре банка, включая Альфа-банк. Меры против атомной отрасли России согласовать не удалось.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииСанкции ЕвросоюзаСанкции против РоссииСВО
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close