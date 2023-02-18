Бывший футболист «Челси» и «Порту» Кристиан Атсу найден мертвым под завалами дома в Турции

Футболиста турецкого футбольного клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами дома в Турции, обрушившегося в результате землетрясения 6 февраля. Об этом 18 февраля написал в соцсетях его агент Мурат Узунмехмет.



Атсу был 31 год. Он перешёл в «Хатайспор» перед началом сезона 2022/23. До этого он выступал за «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага».