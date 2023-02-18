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    Бывший футболист «Челси» и «Порту» Кристиан Атсу найден мертвым под завалами дома в Турции

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    Футболиста турецкого футбольного клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами дома в Турции, обрушившегося в результате землетрясения 6 февраля. Об этом 18 февраля написал в соцсетях его агент Мурат Узунмехмет.

    Атсу был 31 год. Он перешёл в «Хатайспор» перед началом сезона 2022/23. До этого он выступал за «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага».

    В составе сборной Ганы отыграл 60 матчей.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Позднее в регионе было зафиксировано ещё более 4,7 тыс. подземных толчков. По последним данным, погибшими в Турции числились почти 40 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч человек. В Сирии число погибших составило 1414 человек, пострадали 2357. Под завалами продолжают находить живых людей, теперь их единицы.

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