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    Снимавшийся в «Папиных дочках» экс-гитарист «Землян» арестован по делу о педофилии. Ему насчитали трёх жертв

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    В Подмосковье суд заключил под стражу Махача Мухайдинова. По версии следствия, экс-гитарист «Землян», которого можно увидеть в эпизодических ролях в сериалах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», вместе с музыкой преподавал секс-просвет.

    Об аресте фигуранта вечером 17 февраля сообщает Следственный комитет Московской области. Мужчине вменяют статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Обвинение предъявлено по трём эпизодам — по числу девочек, каждая из которых младше 12 лет.

    Следствие полагает, что учениц растлевали на уроке музыке в частной школе с июня прошлого года по февраль.

    Обыск прошёл и в школе, и в по месту жительства фигуранта. Вину он признал на допросе, сообщили в СК.

    Адвокат Мухайдинова Михаил Терехин уточнил «Вечерней Москве», что его подзащитный признал только факт прикосновения к детям: касался через одежду, делал массаж. «Раскаялся, подписал явку с повинной, — цитирует адвоката издание. — Возможно, он вышел за грань, трогал, но делал это не насильно и без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности».

    По предварительным данным, старт проверке, которая закончилась уголовным делом, дал рассказ девятилетней девочки о странном поведении учителя.

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    ПодмосковьеДетиПедофилПедофилияПроисшествиеПапины дочки
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