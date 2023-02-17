Актера из «Папиных дочек» и экс-гитариста группы «Земляне» задержали по подозрению в домогательствах к детям

Бывший гитарист группы «Земляне» Махач Мухайдинов, также известный по эпизодическим ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки», задержан в Подмосковье по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Мухайдинов преподавал музыку детям в одной из частных школ.



53-летнему мужчине вменяют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), пишет 17 февраля «Вечерняя Москва» со ссылкой на СК России по Московской области.



Следствие полагает, что с июня 2022 года по февраль этого года подозреваемый неоднократно домогался девочек, не достигших 12-летнего возраста. Все происходило во время уроков музыки.

