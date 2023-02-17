В Петербурге стало больше краснокнижных тетеревятников. Они летят на голубей

На Московском шоссе ястреб-тетеревятник попал в неприятности: ему пришлось отбиваться от стаи ворон. Этот хищник считается редкой птицей, но, оказывается, его визиты в Петербург становятся все более частыми.



Кадрами с ястребом 17 февраля поделился с «Фонтанкой» читатель. Птице удалось спастись, и сейчас она устроилась на дереве напротив жилого дома.