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    В Петербурге стало больше краснокнижных тетеревятников. Они летят на голубей

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    На Московском шоссе ястреб-тетеревятник попал в неприятности: ему пришлось отбиваться от стаи ворон. Этот хищник считается редкой птицей, но, оказывается, его визиты в Петербург становятся все более частыми.

    Кадрами с ястребом 17 февраля поделился с «Фонтанкой» читатель. Птице удалось спастись, и сейчас она устроилась на дереве напротив жилого дома.

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    Этот ястреб занесен в Красную книгу Петербурга, но в последнее время нередко тут встречается. Он летает в город за добычей — увеличивающими численность голубями, рассказал «Фонтанке» автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Тетеревятники считаются естественными регуляторами численности голубей, так что их присутствие в городе весьма полезно.

    В начале февраля горожане волновались за сову, облюбовавшую дерево на проспекте Королева. Специалист пояснял, что спасать птицу не надо: она может просидеть на одном месте несколько часов, а ночью начать охотиться.

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