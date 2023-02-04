После публикации «Фонтанки» сове на севера Петербурга устроили фотосессию. Она не застряла и не попала в беду

Суббота уже подходит к концу, а пернатая гостья все еще сидит на дереве на проспекте Королева. Не испугала ее даже портретная фотосессия, которую ей устроили после публикации «Фонтанки».
«Боялся, что уже темно и фотографии не получатся. Но все равно отправился искать сову. И не зря. Вполне замечательно получилось», — пишет 4 февраля фотограф Антон Кубышкин в группе «Птицы СПб и России».
На снимках — очень редкая бородатая неясыть, занесенная в Красную Книгу Петербурга и области, рассказал «Фонтанке» автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Волноваться за сову и пытаться ее спасать не надо: если вокруг будет достаточно пищи, она может просидеть на одном месте несколько дней. Ночью она будет охотиться — искать грызунов. Некоторые особи бородатой неясыти людей не боятся, добавляет специалист.
«В феврале эти совы начинают обустраивать себе гнезда для продолжения рода. Сами строить они не умеют, так что занимают чужие старые гнезда или селятся в дуплах. О потомстве пара заботится вместе, совы — преданные семьянины», — отмечает наш собеседник.
Сову на проспекте Королева местные жители заметили еще днем. Они отмечали, что она «не спит и сидит перепуганная».