После публикации «Фонтанки» сове на севера Петербурга устроили фотосессию. Она не застряла и не попала в беду

Суббота уже подходит к концу, а пернатая гостья все еще сидит на дереве на проспекте Королева. Не испугала ее даже портретная фотосессия, которую ей устроили после публикации «Фонтанки».

«Боялся, что уже темно и фотографии не получатся. Но все равно отправился искать сову. И не зря. Вполне замечательно получилось», — пишет 4 февраля фотограф Антон Кубышкин в группе «Птицы СПб и России».