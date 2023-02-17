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    Российский беспилотный электромобиль для складов прошел тестирование в «Газпром нефти»

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    Компания «Газпром нефть» совместно с партнерами — российскими компаниями NVI Solutions и Evocargo — завершила тестирование гибридного электромобиля для складских грузоперевозок. К концу года компания планирует увеличить число транспортных средств на альтернативном топливе более чем в два раза.

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    Гибридный электромобиль для складов может заряжаться от водородных топливных элементов и от стандартной сети. Емкости батареи электромобиля EVO.1 хватает на неделю эксплуатации, а на ее полную зарядку уходит всего десять минут. Беспилотные технологии позволяют проводить погрузочно-разгрузочные работы без привлечения водителей и вести контроль за 10 машинами одновременно одному оператору. Таким образом операционные затраты на обслуживание техники могут быть снижены на 37%, отметили в компании.

    «Газпромнефть-Снабжение» внедряет транспорт на альтернативном топливе с 2021 года. На объектах компании уже работают три беспилотных электромобиля EVO.1 на стандартных батареях, беспилотный электромобиль «ГАЗель Next» и сорок восемь грузовых автомобилей на сжиженном природном газе. К концу 2023 года мы планируем увеличить число транспортных средств на альтернативном топливе более чем в два раза».

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