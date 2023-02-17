Убийство на складе в Купчино оказалось любовной драмой. Подозреваемого задержали

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве иностранца на складе.



25-летнего гражданина Таджикистана оперативники взяли около пяти утра — на другом конце города, на Торжковской улице, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. По предварительной информации, у него изъяли орудие убийства — нож.



С ним он пришел в гости к 24-летнему земляку на склад, расположенный на улице Салова, 36, литера Б. У мужчин оказалась одна на двоих дама сердца, и старший требовал убрать из треугольника лишнего. Однако все закончилось ударом ножом в грудь, от которого молодой человек скончался.

