В Купчино на складе убили иностранца. Подозреваемый установлен, но в бегах

Полиция Фрунзенского района ищет подозреваемого в убийстве иностранца, тело которого нашли на складе.
В службу 112 о том, что на улице Салова, 36, в складском помещении нашли тело мужчины, сообщили накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 февраля. Прибывший на место наряд нашел на месте тело погибшего 24-летнего гражданина Таджикистана с ножевым ранением в грудь. Также было установлено, что на миграционном учете мужчина не состоял.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в причастности к преступлению ищут 25-летнего земляка погибшего.