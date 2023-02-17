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    В Купчино на складе убили иностранца. Подозреваемый установлен, но в бегах

    1978
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    Полиция Фрунзенского района ищет подозреваемого в убийстве иностранца, тело которого нашли на складе.

    В службу 112 о том, что на улице Салова, 36, в складском помещении нашли тело мужчины, сообщили накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 февраля. Прибывший на место наряд нашел на месте тело погибшего 24-летнего гражданина Таджикистана с ножевым ранением в грудь. Также было установлено, что на миграционном учете мужчина не состоял.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    По подозрению в причастности к преступлению ищут 25-летнего земляка погибшего.

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