Си Цзиньпин планирует выступить с «мирной речью» в годовщину боевых действий на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин выступит с «мирной речью» в годовщину конфликта на Украине — 24 февраля. Об этом 17 февраля заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни после переговоров с китайским коллегой, сообщает агентство Reuters.



Накануне Таяни встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И. Последний, по словам итальянского министра, «много говорил о мире».

В ноябре Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что озабочен кризисом на Украине, и подтвердил намерение поддерживать мирные переговоры. В декабре китайский лидер встретился в Пекине с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым — они обсуждали в том числе кризис на Украине.