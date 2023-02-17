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    Си Цзиньпин планирует выступить с «мирной речью» в годовщину боевых действий на Украине

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    Лидер КНР Си Цзиньпин выступит с «мирной речью» в годовщину конфликта на Украине — 24 февраля. Об этом 17 февраля заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни после переговоров с китайским коллегой, сообщает агентство Reuters.

    Накануне Таяни встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), членом Политбюро Ван И. Последний, по словам итальянского министра, «много говорил о мире».

    В ноябре Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что озабочен кризисом на Украине, и подтвердил намерение поддерживать мирные переговоры. В декабре китайский лидер встретился в Пекине с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым — они обсуждали в том числе кризис на Украине.

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