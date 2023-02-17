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    Подстреленного «зайцами» в Сиверском водителя автобуса самого задержали за хулиганство

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    Полиция задержала пожилого водителя автобуса, который поссорился с не желавшими платить пассажирами в Гатчинском районе Ленобласти. Хоть мужчина и пострадал больше всех, за стрельбу придется ответить и ему.

    Около полуночи 16 февраля на Красной улице в Гатчине сотрудники уголовного розыска задержали 60-летнего водителя автобуса, сообщает 47News 17 февраля. В ночь на 13 февраля мужчина стал участником конфликта со стрельбой у железнодорожной станции Сиверская. Он поссорился с двумя пассажирами вдвое младше его, которые не хотели платить за проезд. Получив от них по голове, водитель достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, однако один из «зайцев» выбил пистолет у него из руки, схватил и трижды выстрелил шоферу в голову.

    Водителя автобуса в итоге доставили в больницу с ушибами груди и головы и ранением уха, а после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. «Зайцев», после конфликта прыгнувших в «Волгу» и умчавших прочь, спустя 15 минут догнал наряд Росгвардии. С травмами лица и ноги их доставили сначала в больницу, а затем — в отдел полиции. В отношении дебоширов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    Водителю автобуса, в свою очередь, вменяют хулиганство. На двое суток мужчину изолировали в камере.

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    Ленинградская областьАвтобусДорожный конфликтСтрельбаХулиганство
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