Подстреленного «зайцами» в Сиверском водителя автобуса самого задержали за хулиганство

Полиция задержала пожилого водителя автобуса, который поссорился с не желавшими платить пассажирами в Гатчинском районе Ленобласти. Хоть мужчина и пострадал больше всех, за стрельбу придется ответить и ему.
Около полуночи 16 февраля на Красной улице в Гатчине сотрудники уголовного розыска задержали 60-летнего водителя автобуса, сообщает 47News 17 февраля. В ночь на 13 февраля мужчина стал участником конфликта со стрельбой у железнодорожной станции Сиверская. Он поссорился с двумя пассажирами вдвое младше его, которые не хотели платить за проезд. Получив от них по голове, водитель достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, однако один из «зайцев» выбил пистолет у него из руки, схватил и трижды выстрелил шоферу в голову.
Водителя автобуса в итоге доставили в больницу с ушибами груди и головы и ранением уха, а после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. «Зайцев», после конфликта прыгнувших в «Волгу» и умчавших прочь, спустя 15 минут догнал наряд Росгвардии. С травмами лица и ноги их доставили сначала в больницу, а затем — в отдел полиции. В отношении дебоширов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Водителю автобуса, в свою очередь, вменяют хулиганство. На двое суток мужчину изолировали в камере.