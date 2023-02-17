Подстреленного «зайцами» в Сиверском водителя автобуса самого задержали за хулиганство

Полиция задержала пожилого водителя автобуса, который поссорился с не желавшими платить пассажирами в Гатчинском районе Ленобласти. Хоть мужчина и пострадал больше всех, за стрельбу придется ответить и ему.



Около полуночи 16 февраля на Красной улице в Гатчине сотрудники уголовного розыска задержали 60-летнего водителя автобуса, сообщает 47News 17 февраля. В ночь на 13 февраля мужчина стал участником конфликта со стрельбой у железнодорожной станции Сиверская. Он поссорился с двумя пассажирами вдвое младше его, которые не хотели платить за проезд. Получив от них по голове, водитель достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, однако один из «зайцев» выбил пистолет у него из руки, схватил и трижды выстрелил шоферу в голову.