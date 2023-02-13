Пассажиры автобуса в Ленобласти трижды выстрелили водителю в голову из его же пистолета

Водитель автобуса в Гатчинском районе Ленобласти пострадал от рук буйных пассажиров, решивших, что платить за проезд необязательно. Мужчина пытался вразумить дебоширов при помощи травматического пистолета, но стал жертвой своего же оружия. Подробности 13 февраля рассказывает 47news.



Инцидент произошел в ночь на понедельник у железнодорожной станции Сиверская. По предварительным данным, 60-летний водитель вступил в конфликт с двумя пассажирами, которые отказались платить за проезд. Во время ссоры они ударили мужчину по голове, тот выхватил пистолет и выстрелил в воздух. Обстановку это не разрядило, а наоборот, накалило. Один из обидчиков выбил травмат из рук шофера, схватил его и выстрелил трижды в голову оппонента. С травмами и ушибами сотрудника автопарка доставили в больницу, откуда потом отправили на больничный.

