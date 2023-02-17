Весна близко. В Петербурге заметили первые подснежники

Предвестников весны заметили на юге Петербурга. Крохи-подснежники показались из земли, покрытой прошлогодними листьями. Фотографии цветов появились 17 февраля в группе «Средняя Рогатка» во «ВКонтакте».
По словам автора записи, снимок был сделан пару дней назад в Московском районе города. «Судя по погоде, зиму провожать ещё рано. Но! Весна уже близко», — гласит подпись.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге начинаются снегопады, которые продлятся и все выходные. В пятницу в городе будет облачно, местами умеренный снег, минус 1–3 градуса.