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    Весна близко. В Петербурге заметили первые подснежники

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    Предвестников весны заметили на юге Петербурга. Крохи-подснежники показались из земли, покрытой прошлогодними листьями. Фотографии цветов появились 17 февраля в группе «Средняя Рогатка» во «ВКонтакте».

    По словам автора записи, снимок был сделан пару дней назад в Московском районе города. «Судя по погоде, зиму провожать ещё рано. Но! Весна уже близко», — гласит подпись.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге начинаются снегопады, которые продлятся и все выходные. В пятницу в городе будет облачно, местами умеренный снег, минус 1–3 градуса.

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