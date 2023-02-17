Зима возвращается. Снегопад в Петербурге — не на один день

В Петербурге начинаются снегопады, которые продлятся и все выходные. Вместе с этим холодает, и минимум на неделе будет достигнут в воскресенье.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля в городе будет облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днем будет –1...–3 градуса.
«Сегодня по территории Северной столицы будет перемещаться очередной атмосферный фронт, связанный с выходящим на запад Скандинавии циклоном. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами возможна слабая метель. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодняшние температурные показатели соответствуют норме, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 17 февраля в городе чаще всего бывает паcмурно, от –11 до 0 градусов. Самое холодное 17 февраля зафиксировано в 2011 году, –25 градусов днём, а самое тёплое — в 1995 году, +4 градуса.
В субботу будет ветрено и снежно, возможна метель. В воскресенье — облачно, днём с прояснениями, снег и –3...–5 градусов.