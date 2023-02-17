Зима возвращается. Снегопад в Петербурге — не на один день

В Петербурге начинаются снегопады, которые продлятся и все выходные. Вместе с этим холодает, и минимум на неделе будет достигнут в воскресенье.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля в городе будет облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днем будет –1...–3 градуса.

