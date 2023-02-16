Детский омбудсмен рассказала о состоянии школьницы, получившей под сотню ударов ножом в химкинском лицее

Пострадавшая в результате нападения сверстницы 11-летняя ученица лицея из Химок остаётся под наблюдением врачей. Медики начали снимать швы, сообщила детский омбудсмен Московской области 16 февраля.
«Ей уже значительно лучше. Постепенно начали снимать швы. С ней рядом все время находится мама. По просьбе родителей с девочкой работает психолог», – рассказала Ксения Мишонова.
С ровесницей, которая пронесла в лицей нож, тоже работают профильные специалисты. Девочка проходит психолого-психиатрическую экспертизу.
СК квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Кроме того, возбуждено дело о халатности должностных лиц учебного заведения. По предварительным данным следствия, 7 февраля ученица пятого класса порезала одноклассницу на перемене. Мишонова сообщала, что пострадавшую «привезли в больницу на грани», она получила около сотни ран. Особенно девочка переживала за те, что на лице.
По информации детского омбудсмена, обе девочки из полных семей. Одна - «бойкая и шебутная», вторая - тихая, спокойная отличница, которая пронесла в школу нож. Ученики предполагают, что в ланчбоксе, пишет MSK1.RU.