Детский омбудсмен рассказала о состоянии школьницы, получившей под сотню ударов ножом в химкинском лицее

Пострадавшая в результате нападения сверстницы 11-летняя ученица лицея из Химок остаётся под наблюдением врачей. Медики начали снимать швы, сообщила детский омбудсмен Московской области 16 февраля.



«Ей уже значительно лучше. Постепенно начали снимать швы. С ней рядом все время находится мама. По просьбе родителей с девочкой работает психолог», – рассказала Ксения Мишонова.

С ровесницей, которая пронесла в лицей нож, тоже работают профильные специалисты. Девочка проходит психолого-психиатрическую экспертизу.