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    Омбудсмен Подмосковья рассказала, что ученица лицея в Химках получила около ста колото-резаных ран

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    Пострадавшая от нападения одноклассницы школьница в Химках получила около ста колото-резаных ран. 11-летняя девочка потеряла много крови, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

    Она рассказала, что девочка провела в операционной три часа и сейчас находится в реанимации. Все раны зашили, давление стабилизировалось, пишет «Газета.Ru». Она добавила, что находится в контакте с родителями пострадавшей девочки, которым готовы оказать любую помощь.

    Напомним, конфликт между пятиклассницами произошел в лицее в Химках. По предварительной информации, 11-летние девочки вышли разобраться в туалет, где одна нанесла другой множество ранений кухонным ножом.

    По данным Минздрава Московской области, пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, было принято решение перевезти ее в другую больницу на вертолете.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Пятиклассница, которая принесла в школу из дома нож, будет проходить по делу максимум свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.

    Привлечь к ответу намерены сотрудников учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК), добавили в СК.

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    Комментарии 33

    Гость07 Фев 2023 в 20:54
    Родителей надо сажать
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