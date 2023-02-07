Омбудсмен Подмосковья рассказала, что ученица лицея в Химках получила около ста колото-резаных ран

Пострадавшая от нападения одноклассницы школьница в Химках получила около ста колото-резаных ран. 11-летняя девочка потеряла много крови, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.



Она рассказала, что девочка провела в операционной три часа и сейчас находится в реанимации. Все раны зашили, давление стабилизировалось, пишет «Газета.Ru». Она добавила, что находится в контакте с родителями пострадавшей девочки, которым готовы оказать любую помощь.



Напомним, конфликт между пятиклассницами произошел в лицее в Химках. По предварительной информации, 11-летние девочки вышли разобраться в туалет, где одна нанесла другой множество ранений кухонным ножом.

